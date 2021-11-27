Хачатурянц: я очень уверен в тех людях, которые остались в этой судейской профессии

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что получил заверения от акционеров клубов в том, что они больше не будут предпринимать попыток материально воздействовать на судей.
Хачатурянц: я очень уверен в тех людях, которые остались в этой судейской профессии
  • © официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)

«Я хотел инициировать целую программу людей, которые нам давали бы информацию о возможных моментах коррупции. И поверьте мне, если бы у меня была подобная информация, я бы довёл ситуацию до конца. То есть до уголовного дела, решения в суде. Те, кто даёт, — на них не меньшая ответственность. Не каждый может этот соблазн деньгами пройти. В момент, когда я приходил в судейский корпус, я с большинством главных акционеров договаривался о том, что даже если это было в прошлом — это всё прекращается. Я получил слово от этих людей о том, что эта история будет прекращена. Я честно хочу вам сказать, я очень уверен в тех людях, которые остались в этой профессии. По крайней мере в РПЛ. Ниже мы пока ещё только доходим, не всё сразу. Я думаю, но как раз эти сигналы, они дошли», — сказал Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Функционер на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее Хачатурянц рассказал, каким видит чемпионат России по футболу в идеальном виде.

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