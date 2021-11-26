Хачатурянц рассказал, каким видит чемпионат России по футболу в идеальном виде

Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, каким, по его мнению, в идеале должно быть национальное первенство.

«Высококачественных команд 18, конечно, хотелось бы иметь. Из которых первая восьмёрка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки. При этом чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И как результат — сильная сборная», — сказал Хачатурянц в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Функционер на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 по 2021 год. До этого Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее Хачатурянц рассказал о своей зарплате на посту президента РПЛ.