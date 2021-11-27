Овечкин составил русскую пятёрку НХЛ всех времён
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«Это должна быть пятёрка и вратарь. Николай Хабибулин, Андрей Марков, Сергей Зубов, Сергей Фёдоров, Павел Буре и Илья Ковальчук. Я же буду сидеть в запасе, если, не дай бог, кто-то получит травму», — цитирует Овечкина российская версия официального сайта НХЛ.
В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин провёл 21 матч, в котором набрал 36 (18 + 18) очков.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона».