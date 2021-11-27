Овечкин составил русскую пятёрку НХЛ всех времён

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кто, по его мнению, входит в лучшую русскую пятёрку Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин составил русскую пятёрку НХЛ всех времён
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

«Это должна быть пятёрка и вратарь. Николай Хабибулин, Андрей Марков, Сергей Зубов, Сергей Фёдоров, Павел Буре и Илья Ковальчук. Я же буду сидеть в запасе, если, не дай бог, кто-то получит травму», — цитирует Овечкина российская версия официального сайта НХЛ

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин провёл 21 матч, в котором набрал 36 (18 + 18) очков.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона».

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