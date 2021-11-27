Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона»

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в историю клуба по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» (4:3).
Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона»
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

В этом матче Александр забросил три шайбы. На момент поединка россиянину исполнилось 36 лет 70 дней. Таким образом, он стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона».

Предыдущее достижение принадлежало словацкому форварду Петеру Бондре, который в ноябре 2003 года оформил хет-трик в возрасте 35 лет 295 дней.

Ранее сообщалось, что Овечкину наложили швы в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в лицо.

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