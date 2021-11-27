Источник: «Верона» проявляет интерес к Алексею Миранчуку
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«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который намерен покинуть «Аталанту» в январе», — пишет в своём Twitter итальянский инсайдер Николо Скира.
В нынешнем сезоне российский футболист восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты» и отметился одной результативной передачей. Контракт Миранчука действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке.