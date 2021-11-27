Источник: «Верона» проявляет интерес к Алексею Миранчуку

Короткая ссылка
Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в Серии А во время зимнего трансферного окна.
Источник: «Верона» проявляет интерес к Алексею Миранчуку
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который намерен покинуть «Аталанту» в январе», — пишет в своём Twitter итальянский инсайдер Николо Скира.

В нынешнем сезоне российский футболист восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты» и отметился одной результативной передачей. Контракт Миранчука действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить