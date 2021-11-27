Источник: «Верона» проявляет интерес к Алексею Миранчуку

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в Серии А во время зимнего трансферного окна.

«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который намерен покинуть «Аталанту» в январе», — пишет в своём Twitter итальянский инсайдер Николо Скира.

В нынешнем сезоне российский футболист восемь раз выходил на поле в составе «Аталанты» и отметился одной результативной передачей. Контракт Миранчука действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Торино» и «Дженоа» заинтересованы в Миранчуке.