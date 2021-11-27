Шатаут Василевского помог «Тампе» победить «Сиэтл» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Сиэтл Кракен».

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Росс Колтон и Стивен Стэмкос.

Вратарь Андрей Василевский отразил все 17 бросков, оформив шатаут. Эта победа стала для него 200-й в НХЛ.

Российский защитник хозяев Михаил Сергачёв очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче НХЛ.