«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче НХЛ, Свечников и Проворов забросили по шайбе
- Reuters
- © Mitchell Leff-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Йеспер Фаст, Еспери Котканиеми, Стивен Лоренц и россиянин Андрей Свечников.
У хозяев отличился ещё один россиянин, Иван Проворов, а также Джоэль Фараби и Расмус Ристолайнен.
Ранее сообщалось, что шайбы Бучневича и Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».