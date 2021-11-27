«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче НХЛ, Свечников и Проворов забросили по шайбе

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче НХЛ, Свечников и Проворов забросили по шайбе
  • Reuters
  • © Mitchell Leff-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Йеспер Фаст, Еспери Котканиеми, Стивен Лоренц и россиянин Андрей Свечников.

У хозяев отличился ещё один россиянин, Иван Проворов, а также Джоэль Фараби и Расмус Ристолайнен. 

Ранее сообщалось, что шайбы Бучневича и Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».

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