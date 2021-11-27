Шайбы Бучневича и Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в овертайме потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре» в Чикаго, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Блэхоукс» отличились Джуджхар Хайра, Брэндон Хагель и Алекс Дебринкэт. У «Сент-Луиса» забрасывали россияне Павел Бучневич и Иван Барбашёв. На счету Бучневича также результативная передача. Ещё один российский форвард «Блюз» — Владимир Тарасенко — очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» победила «Виннипег» в матче НХЛ.