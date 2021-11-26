Скончался бывший главный тренер сборной СССР по футболу Зонин
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Об этом сообщает официальный Telegram-канал РФС.
В качестве футболиста он выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».
Но наибольших успехов Зонин добился в роли тренера. В 1972-м он сенсационно стал чемпионом СССР с ворошиловградской «Зарёй». Тогда же три матча под руководством специалиста провела сборная страны.
Зонин является заслуженным тренером СССР и РСФСР.
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