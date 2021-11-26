Скончался бывший главный тренер сборной СССР по футболу Зонин

Короткая ссылка
На 96-м году жизни умер бывший наставник сборной СССР по футболу Герман Зонин.
Скончался бывший главный тренер сборной СССР по футболу Зонин
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный Telegram-канал РФС.

В качестве футболиста он выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы».

Но наибольших успехов Зонин добился в роли тренера. В 1972-м он сенсационно стал чемпионом СССР с ворошиловградской «Зарёй». Тогда же три матча под руководством специалиста провела сборная страны.

Зонин является заслуженным тренером СССР и РСФСР.

Ранее после ДТП в Москве умер президент Федерации автомотоспорта Дагестана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить