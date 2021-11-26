«Сибирь» за 20 секунд до конца матча вырвала победу над «Авангардом» в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» взяла верх над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4, хотя хозяева по ходу игры уступали 0:2.

В составе гостей отличились Арсений Грицюк (3'), Оливер Каски (8'), Петер Цегларик (39') и Дамир Шарипзянов (56'). Местный коллектив ответил голами Дениса Голубева (17'), Ника Шора (19'), Алексея Кручинина (28') и Тревора Мёрфи (51'), а победную шайбу за 20 секунд до финальной сирены забросил Никита Коротков.

В других матчах игрового дня КХЛ хабаровский «Амур» потерпел поражение от «Сочи» (0:2), владивостокский «Адмирал» крупно проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:5).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» отыгрался с 0:3, но всё равно уступил СКА в овертайме матча КХЛ.