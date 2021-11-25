«Ак Барс» отыгрался с 0:3, но всё равно уступил СКА в овертайме матча КХЛ

Казанский «Ак Барс» в овертайме потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:4.

В составе армейцев в основное время отличились Андрей Кузьменко (13-я минута), Антон Бурдасов (27-я) и Мэт Робинсон (35-я). Хозяева ответили голами Никиты Дыняка (36-я), Стивена Кэмпфера (38-я) и Джордана Уила (45-я).

Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Никита Гусев на 64-й минуте.

СКА находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» на третьей строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что дубли Александра Никишина и Александра Хохлачёва помогли «Спартаку» обыграть «Кульлунь» в матче КХЛ с десятью шайбами.