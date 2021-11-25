«Ак Барс» отыгрался с 0:3, но всё равно уступил СКА в овертайме матча КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» в овертайме потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» отыгрался с 0:3, но всё равно уступил СКА в овертайме матча КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:4.  

В составе армейцев в основное время отличились Андрей Кузьменко (13-я минута), Антон Бурдасов (27-я) и Мэт Робинсон (35-я). Хозяева ответили голами Никиты Дыняка (36-я), Стивена Кэмпфера (38-я) и Джордана Уила (45-я).

Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Никита Гусев на 64-й минуте.

СКА находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» на третьей строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что дубли Александра Никишина и Александра Хохлачёва помогли «Спартаку» обыграть «Кульлунь» в матче КХЛ с десятью шайбами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить