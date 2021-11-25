Дубли Никишина и Хохлачёва помогли «Спартаку» обыграть «Кульлунь» в матче КХЛ с 10 шайбами

Московский «Спартак» одержал победу над пекинским «Кульлунь Ред Стар» матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей со счётом 6:4, хотя москвичи уступали 0:2 по ходу игры.

В составе хозяев отличились Клифф Пу (4'), Спенсер Фу (7'), Джейк Челиос (29') и Паркер Фу (60'). У красно-белых дубли оформили Александр Хохлачёв (15' и 28') и Александр Никишин (22' и 25'), а также по одной шайбе забросили Эмиль Петтерссон (9') и Йори Лехтеря (33').

В других матчах игрового дня «Барыс» из Нур-Султана одолел нижегородское «Торпедо» (4:2), уфимский «Салават Юлаев» уступил подольскому «Витязю» (2:3 Б), а нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над рижским «Динамо» (3:2 Б).

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ.