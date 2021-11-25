«Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:4 в пользу команды с Урала.
В составе «Динамо» шайбы забросили Александр Суворов (11-я минута), Артем Демков (14-я), Адам Альмквист (25-я), Тайлер Граовац (37-я).
У «Металлурга» отличились Брендан Лайпсик (44-я), Семен Кошелев (50-я), Филипп Майе (53-я), Денис Зернов (59-я). Победный буллит реализовал Джош Керри.
«Металлург» проигрывал по ходу матча со счётом 0:4. «Динамо» продлило серию из поражений до шести матчей.
Ранее «Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ.