«Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ

Короткая ссылка
«Металлург» на своём льду одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ
  • © официальный сайт ХК "Металлург"

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:4 в пользу команды с Урала. 

В составе «Динамо» шайбы забросили Александр Суворов (11-я минута), Артем Демков (14-я), Адам Альмквист (25-я), Тайлер Граовац (37-я).

У «Металлурга» отличились Брендан Лайпсик (44-я), Семен Кошелев (50-я), Филипп Майе (53-я), Денис Зернов (59-я). Победный буллит реализовал Джош Керри.

«Металлург» проигрывал по ходу матча со счётом 0:4. «Динамо» продлило серию из поражений до шести матчей.

Ранее «Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить