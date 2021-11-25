«Металлург» обыграл минское «Динамо» по буллитам в матче КХЛ

«Металлург» на своём льду одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:4 в пользу команды с Урала.

В составе «Динамо» шайбы забросили Александр Суворов (11-я минута), Артем Демков (14-я), Адам Альмквист (25-я), Тайлер Граовац (37-я).

У «Металлурга» отличились Брендан Лайпсик (44-я), Семен Кошелев (50-я), Филипп Майе (53-я), Денис Зернов (59-я). Победный буллит реализовал Джош Керри.

«Металлург» проигрывал по ходу матча со счётом 0:4. «Динамо» продлило серию из поражений до шести матчей.

Ранее «Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ.