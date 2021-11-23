«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из столицы Татарстана.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Джордан Уил (31-я минута), Даниил Тарасов (52-я), Данис Зарипов (54-я) и Дмитрий Воронков (55-я).

В рижской команде отличились Гинтс Меяй (16-я) и Лаурис Дарзиньш (47-я).

«Ак Барс» (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» (25) идёт на 11-м месте на Западе.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ.