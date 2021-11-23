СКА разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

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СКА из Санкт-Петербурга на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счётом 8:2 в пользу команды с берегов Невы.

В составе СКА по дублю оформили Кирилл Марченко (11-я и 15-я минуты) и Андрей Кузьменко (37-я и 54-я). Также шайбы забросили Григорий Грязнов (23-я минута), Антон Бурдасов (34-я), Никита Гусев (45-я) и Захар Бардаков (48-я минута). У «Нефтехимика» голами отметились Егор Попов (пятая минута) и Тимур Хафизов (58-я).

Армейский клуб прервал серию из шести поражений. Это был антирекорд команды из Северной столицы.

СКА (41 очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (32 очка) идёт на седьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» уступил «Торпедо» в матче КХЛ.

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