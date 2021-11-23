«Салават Юлаев» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 1:0.
Победную шайбу забросили Дамир Жафяров (49-я минута).
Вратарь «Торпедо» Пётр Кочетков отразил 36 бросков и оформил второй шатаут в сезоне-2021/22.
«Торпедо» (34 очка) идёт на восьмом месте в Западной конференции. «Салават» (42) занимает третью строчку на Востоке.
Ранее голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко высказался о желании повесить коньки на гвоздь по окончании нынешнего сезона.