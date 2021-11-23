«Салават Юлаев» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

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Нижегородское «Торпедо» на выезде нанесло поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
  • © hcsalavat.ru

Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 1:0.

Победную шайбу забросили Дамир Жафяров (49-я минута).

Вратарь «Торпедо» Пётр Кочетков отразил 36 бросков и оформил второй шатаут в сезоне-2021/22.

«Торпедо» (34 очка) идёт на восьмом месте в Западной конференции. «Салават» (42) занимает третью строчку на Востоке.

Ранее голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко высказался о желании повесить коньки на гвоздь по окончании нынешнего сезона.

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