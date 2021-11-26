Кудряшов прокомментировал свой автогол в матче с Хорватией

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Защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал об эпизоде со своим автоголом в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Кудряшов прокомментировал свой автогол в матче с Хорватией
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У нас мяч не держался: постоянно в напряжении, в обороне. Как раз перед голом, за несколько секунд до, мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах, не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали и нужно было добежать. И добежал, к сожалению, забив в свои ворота», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, он проматывал после игры данный момент в голове и думал, что стоило упасть на фланге и просить помощи, — так бы удалось избежать автогола. Однако игрок не успел подумать об этом непосредственно во время матча, ведь всё происходило достаточно быстро.

«Мяч плюхнулся в лужу, скользнул и попал мне в ноги, а от меня — в угол. В этом эпизоде я даже не успел подумать, что сделать. Может быть, и не надо было бежать и доигрывать до конца», — добавил Кудряшов.

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство. Фёдор Кудряшов на 81-й минуте игры срезал мяч в свои ворота. Таким образом, Россия заняла второе место в отборочной группе и вышла в стыковые матчи.

Ранее Кудряшов вспомнил, как Карпин настраивал футболистов на матч с Хорватией.

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