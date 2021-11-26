Семак: Азмун может принять участие в матче с ЦСКА

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 16-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Семак: Азмун может принять участие в матче с ЦСКА
  • Reuters

«Сердар начал тренироваться в общей группе, если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу», — цитирует Семака пресс-служба команды с берегов Невы.

По словам Семака, атакующий полузащитник «Зенита» Вендел 23 ноября в матче Лиги чемпионов со шведским «Мальмё» (1:1) получил болезненный удар по голени.

«Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в игре», — добавил тренер.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве 28 ноября. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Зенит» (33 очка) лидирует в РПЛ. ЦСКА (24) идёт на шестом месте в турнирной таблице.

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