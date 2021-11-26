В «Зените» назвали примерные сроки восстановления Крицюка

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Голкипер «Зенита» из Санкт-Петербурга Станислав Крицюк пропустит из-за травмы порядка трёх месяцев.
В «Зените» назвали примерные сроки восстановления Крицюка
  • РИА Новости

Ориентировочные сроки восстановления составят два-три месяца, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Уточняется, что 30-летний игрок прошёл лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Крицюк получил травму 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и обеспечил выход в Лигу Европы.

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