В «Зените» назвали примерные сроки восстановления Крицюка

Голкипер «Зенита» из Санкт-Петербурга Станислав Крицюк пропустит из-за травмы порядка трёх месяцев.

Ориентировочные сроки восстановления составят два-три месяца, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Определены ориентировочные сроки восстановления Станислава Крицюка.



Вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 26, 2021

Уточняется, что 30-летний игрок прошёл лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Крицюк получил травму 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и обеспечил выход в Лигу Европы.