Директор AO-2022 ждёт вакцинированного Джоковича в Австралии

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Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал возможный отказ от участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года серба Новака Джоковича.
Директор AO-2022 ждёт вакцинированного Джоковича в Австралии
  • Reuters

«Было много спекуляций по поводу вакцинации Джоковича. Но мы всё же надеемся, что Новак примет участие в турнире. Сейчас почти уже все участники АО-2022 привиты», — цитирует Тили Tennis World USA.

По его словам, на турнире не будут действовать ограничения по количеству зрителей на трибунах. Соревнования смогут посетить все жители Австралии.

Напомним, что по правилам штата Виктория все теннисисты должны пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в Мельбурне 17—30 января.

34-летний Джокович может пропустить турнир. Предполагается, что девятикратный победитель АО до сих пор не прививался. Первая ракетка мира уклончиво отвечает на вопрос о своём участии в соревнованиях.

Ранее Шамиль Тарпищев отреагировал на получение вакцины для участия на Australian Open.

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