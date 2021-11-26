Хромых упала с тройного флипа на тренировке в Сочи

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Россиянка Майя Хромых допустила ошибку во время исполнения короткой программы на тренировке перед стартом шестого этапа серии Гран-при в Сочи.
Хромых упала с тройного флипа на тренировке в Сочи
  • РИА Новости

15-летняя фигуристка из Нижнего Тагила выполнила аксель в два с половиной оборота, сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп, но не справилась с тройным флипом, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Хромых борется в женском одиночном катании вместе с Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой за попадание в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Чемпионка мира Анна Щербакова стала первой российской фигуристкой, которая отобралась в финал.

Этап Гран-при России стартует 26 ноября. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.

Ранее сообщалось, что Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи.

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