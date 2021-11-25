Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи

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Российская фигуристка Майя Хромых три раза упала в ходе тренировки на заключительном этапе серии Гран-при в России — Кубка Ростелеком.
Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

Хромых исполнила на тренировке каскады четверной тулуп — двойной тулуп и тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Она упала с сольного четверного тулупа, тройного лутца и тройного флипа.

Напомним, что на Гран-при в России выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых в женском одиночном катании.

Чемпионка мира Анна Щербакова стала первой российской фигуристкой, которая отобралась в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.

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