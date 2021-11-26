«Рома» разгромила «Зарю» и пробилась в плей-офф Лиги конференций

Итальянская «Рома» одержала крупную победу над луганской «Зарёй» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги конференций.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев по разу отличились Карлес Сайоль (15-я минута) и Николо Дзаньоло (33-я), а также дубль оформил Тэмми Абрахам (46-я и 75-я).

На 41-й минуте игрок римского коллектива Жордан Верету не реализовал пенальти.

«Рома» набрала десять очков и вышла в плей-офф Лиги конференций со второго места в группе C. «Заря» (6) находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Александра Головина одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы.