Черчесов предполагает, что Дзюба был бы полезен сборной в матче с Хорватией

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу отсутствия форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе национальной команды в последних матчах.

«Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошёл и завершился поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команде в Сплите», — цитирует Черчесова kp.ru.

Специалист также признался, что его удивляет, почему многие эксперты и болельщики возмущались присутствием Дзюбы в сборной и наличием у него капитанской повязки, а после первой неудачи стали рассуждать, что форвард мог бы помочь в матче с Хорватией.

«Нужно просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов назвал государственным вопросом выход сборной России на ЧМ и Евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить