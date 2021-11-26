Черчесов предполагает, что Дзюба был бы полезен сборной в матче с Хорватией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением по поводу отсутствия форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе национальной команды в последних матчах.

«Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошёл и завершился поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команде в Сплите», — цитирует Черчесова kp.ru.

Специалист также признался, что его удивляет, почему многие эксперты и болельщики возмущались присутствием Дзюбы в сборной и наличием у него капитанской повязки, а после первой неудачи стали рассуждать, что форвард мог бы помочь в матче с Хорватией.

«Нужно просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов назвал государственным вопросом выход сборной России на ЧМ и Евро.