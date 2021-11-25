«Лацио» разгромил в гостях «Локомотив» в матче ЛЕ

Московский «Локомотив» потерпел поражение с крупным счётом от итальянского «Лацио» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра группы Е, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 3:0.

Два пенальти реализовал Чиро Иммобиле (56-я, 63-я минуты). Также отметился Педро (87-я).

Дмитрий Баринов из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч с «Марселем» 9 декабря.

Даниил Худяков вышел в основе железнодорожников и побил рекорд Игоря Акинфеева. Теперь 17-летний игрок «Локомотива» стал самым молодым российским вратарём в основной стадии еврокубков.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (8) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (11), третье место занимает «Марсель» (4).

Железнодорожники сохранили шансы занять третье место в группе и попасть в Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве.