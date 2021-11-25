«Тоттенхэм» пропустил на 94-й минуте и проиграл «Муре» в Лиге конференций

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Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение от словенской «Муры» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги конференций.
«Тоттенхэм» пропустил на 94-й минуте и проиграл «Муре» в Лиге конференций
  • Reuters

Встреча прошла в Мариборе и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе словенского коллектива на 11-й минуте отличился Томи Хорват, а на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте победный мяч забил Амадей Мароша. Гости ответили голом Гарри Кейна на 72-й.

Лондонская команда с 31-й минуты играла в меньшинстве после удаления Райана Сесеньона.

«Мура» одержала первую победу на групповом этапе. При этом клуб из Мурски-Соботы с тремя очками всё равно находится на последнем месте в турнирной таблице группы G. «Тоттенхэм» (7) занимает вторую строчку в квартете. 

Ранее сообщалось, что «Лацио» разгромил в гостях «Локомотив» в матче Лиги Европы.

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