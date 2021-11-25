«Галатасарай» взял верх над «Марселем» и пробился в плей-офф Лиги Европы

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Турецкий «Галатасарай» одержал разгромную победу над французским «Марселем» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
«Галатасарай» взял верх над «Марселем» и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • Reuters

Игра состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» и закончилась со счётом 4:2. 

Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Александру Чикылдэу, на 30-й стамбульский коллектив удвоил преимущество — в свои ворота забил Дуе Чалета-Цар, а на 64-й минуте Софьян Фегули отправил третий мяч в ворота соперника.

Через четыре минуты гости получили шанс размочить счёт, так как судья назначил пенальти в ворота «Галатасарая». Аркадиуш Милик не смог его реализовать, но всё же успел сыграть на добивании и отправить мяч в сетку. На 83-й минуте турки снова повели с разницей в три гола усилиями Райана Бабеля, однако через две минуты Милик оформил дубль и установил окончательный счёт, не позволив своей команде проиграть разгромно.

«Галатасарай» набрал 11 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. Подопечные Фатиха Терима находятся на первом месте в группе E, в которой также выступает московский «Локомотив». «Марсель» (четыре очка) располагается на третьей строчке в квартете.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве в матче Лиги Европы.

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