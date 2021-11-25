«Лацио» повёл со счётом 3:0 в матче ЛЕ с «Локомотивом»

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Московский «Локомотив» пропустил третий мяч от итальянского «Лацио» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
«Лацио» повёл со счётом 3:0 в матче ЛЕ с «Локомотивом»
  • Reuters

Голом отметился Педро (87-я минута). Ранее два пенальти реализовал Чиро Иммобиле (56-я, 63-я).

Игра группы Е проходит на поле стадиона «РЖД Арена» в столице. Счёт — 3:0 в пользу итальянского клуба.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (5) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (8), третье место занимает «Марсель» (4).

Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве.

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