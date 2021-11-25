«Локомотив» и «Лацио» не забили мячей в первом тайме матча ЛЕ

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Московский «Локомотив» и итальянский «Лацио» играют вничью после первого тайма в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
«Локомотив» и «Лацио» не забили мячей в первом тайме матча ЛЕ
  • Reuters

Игра группы Е проходит на поле стадиона «РЖД Арена» в столице.

Главный судья матча Артур Соареш Диаш из Португалии показал четыре жёлтые карточки.

Даниил Худяков вышел в основе железнодорожников и побил рекорд Игоря Акинфеева. Теперь 17-летний игрок «Локомотива» стал самым молодым российским вратарём в основной стадии еврокубков.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (5) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (8), третье место занимает «Марсель» (4).

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов остался в запасе на матч ЛЕ с «Лацио».

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