Смолов остался в запасе на матч ЛЕ с «Лацио»

Московский «Локомотив» и итальянский «Лацио» опубликовали составы команд на матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Форвард сборной России Фёдор Смолов начнёт встречу на скамейке запасных, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Состав «Лацио» выглядит следующим образом:

Игра группы Е пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в столице. Встреча начнётся в 20:45 мск.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (5) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (8), третье место занимает «Марсель» (4).

Ранее Дмитрий Баринов рассказал, как московская погода повлияет на игроков «Лацио».