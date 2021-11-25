Смолов остался в запасе на матч ЛЕ с «Лацио»
- РИА Новости
Форвард сборной России Фёдор Смолов начнёт встречу на скамейке запасных, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Наш состав на битву с «Лацио» 👊🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021
Вперёд, «Локо»! Только победа! 🔴🟢#ЛокоЛацио#UELpic.twitter.com/urjQLD2JRH
Состав «Лацио» выглядит следующим образом:
📋 Mister #Sarri ha scelto l'undici per sfidare la @fclokomotiv! #UEL#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/YV3UXfLWrm— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021
Игра группы Е пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» в столице. Встреча начнётся в 20:45 мск.
«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (5) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (8), третье место занимает «Марсель» (4).
Ранее Дмитрий Баринов рассказал, как московская погода повлияет на игроков «Лацио».