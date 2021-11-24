Баринов рассказал, как московская погода повлияет на игроков «Лацио»

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Российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лацио».
Баринов рассказал, как московская погода повлияет на игроков «Лацио»
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«Не могу сказать, как московская погода повлияет на них. Мы привыкли к такой погоде. Не думаю, что они замёрзнут. Испанцы жаловались в матче молодёжных сборных? Ну и пускай жалуются. А мы к жаре не привыкли, ну и что?» — сказал Баринов. 

Напомним, что встреча между командами пройдёт 25 ноября в Москве. Начало — в 20:45 по мск. По итогам четырёх туров железнодорожники с двумя очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй позиции.

Ранее Канчельскис после матча с «Мальмё» назвал «Зенит» домашней командой.

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