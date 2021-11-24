Канчельскис после матча с «Мальмё» назвал «Зенит» домашней командой

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Мальмё» (1:1).
Канчельскис после матча с «Мальмё» назвал «Зенит» домашней командой
  • Reuters

«Зенит» выполнил задачу на этот матч. Но ничья — не очень хороший для них результат. Как они обыграли шведов дома 4:0, так и на выезде должны были громить «Мальмё». Не было такой же агрессии, как в Питере. Есть такое выражение «домашняя команда». Может быть, действительно, его можно применить и к «Зениту», потому что на выезде они очень плохо играют», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что между Россией и Европой есть огромный контракт по качеству игры.

«Когда мы играем с тем же «Ювентусом», «Челси» при полных трибунах, а потом приезжаем на пустые стадионы и искусственный газон — это сказывается. Именно поэтому наши футболисты не в тонусе, как в той же Англии, Италии, Германии. Здесь всё закономерно и очевидно», — заключил Канчельскис.

После пяти матчей «Зенит» (четыре очка) занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов. Петербургский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Мальмё» (1:1).

Ранее главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что они приедут в Россию и будут биться до конца.

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