Сарри: мы поедем в Россию и будем биться до конца

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом».

«После смены тренера «Локомотив» изменился, начал демонстрировать отличный футбол. Будет непростой матч, ведь обеим командам нужны очки. Мы поедем в Россию и будем биться до конца, ведь мы хотим выйти в плей-офф», — цитирует Сарри пресс-служба «Лацио».

Напомним, что матч «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй строчке.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль заявил, что Рифат Жемалетдинов не сыграет с «Лацио», а Фёдора Смолова рассматривают.