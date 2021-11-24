Гисдоль: Жемалетдинов не сыграет с «Лацио», а Смолова рассматриваем

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о кадровых перестановках перед матчем пятого тура Лиги Европы УЕФА с «Лацио».

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с «Ахматом» была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Фёдор Смолов — вполне, мы рассматриваем его», — заявил Гисдоль.

Напомним, что матч «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй строчке.

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