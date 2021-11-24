Гисдоль: Жемалетдинов не сыграет с «Лацио», а Смолова рассматриваем

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о кадровых перестановках перед матчем пятого тура Лиги Европы УЕФА с «Лацио».
Гисдоль: Жемалетдинов не сыграет с «Лацио», а Смолова рассматриваем
  • © fclm.ru

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с «Ахматом» была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Фёдор Смолов — вполне, мы рассматриваем его», — заявил Гисдоль.

Напомним, что матч «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй строчке.

Ранее артист Владимир Пресняков заявил, что «Спартак» может проиграть команде пивзавода, но выиграть у «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить