Большунов выйдет на старт в спринте на этапе КМ в Руке

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Тренер Юрий Бородавко сообщил, что его подопечный Александр Большунов примет участие в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.
Большунов выйдет на старт в спринте на этапе КМ в Руке
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«Всё нормально, он стартует. Пока он только в заявке на спринт. По остальным гонкам решим позже», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Кубок мира стартует 25 ноября в финском местечке Рука. Соревнования завершатся 28 ноября.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в Оберстдорфе: он завоевал золото в скиатлоне на 30 км. На ОИ-2018 он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, россиянин дважды становился победителем общего зачёта Кубка мира.

Напомним, 24-летний спортсмен перенёс операцию на верхней челюсти в октябре. Из-за хирургического вмешательства лыжник провёл две недели без тренировок. 

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов превзошёл ожидания тренеров на контрольных стартах.

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