Вяльбе заявила, что Большунов превзошёл ожидания тренеров на контрольных стартах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской сборной страны на контрольных стартах.

«Сергею Устюгову было явно тяжеловато. Это было видно, однако он терпел и боролся. Я не очень довольна Денисом Спицовым даже на его профильной коньковой гонке. Евгений Белов у нас приболел, потому не стартовал в воскресенье. Зря он молчал перед классической гонкой, что у него появились сопли. Её не стоило бежать. Что касается непосредственно Саши Большунова, то я считаю, что он превзошёл все ожидания, причём не только мои, а и тренеров, поскольку для такой монотонной и огромной работы, которая была проведена за последние 20 дней, при отсутствии скоростных тренировок, он показал очень высокий результат. В целом же эти результаты ни о чём не говорят, поскольку это всего лишь контрольная тренировка. Уже меньше чем через неделю мы будем смотреть на эту жизнь другими глазами», — цитирует слова Вяльбе Metaratings.ru.

В октябре 2021 года лидер сборной России Александр Большунов перенёс операцию на челюсти, из-за чего на две недели выбыл из тренировочного процесса.

Ранее Вяльбе критически высказалась о новых правилах обгона в лыжных гонках.