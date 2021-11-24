Вяльбе заявила, что Большунов превзошёл ожидания тренеров на контрольных стартах

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской сборной страны на контрольных стартах.
Вяльбе заявила, что Большунов превзошёл ожидания тренеров на контрольных стартах
  • AP

«Сергею Устюгову было явно тяжеловато. Это было видно, однако он терпел и боролся. Я не очень довольна Денисом Спицовым даже на его профильной коньковой гонке. Евгений Белов у нас приболел, потому не стартовал в воскресенье. Зря он молчал перед классической гонкой, что у него появились сопли. Её не стоило бежать. Что касается непосредственно Саши Большунова, то я считаю, что он превзошёл все ожидания, причём не только мои, а и тренеров, поскольку для такой монотонной и огромной работы, которая была проведена за последние 20 дней, при отсутствии скоростных тренировок, он показал очень высокий результат. В целом же эти результаты ни о чём не говорят, поскольку это всего лишь контрольная тренировка. Уже меньше чем через неделю мы будем смотреть на эту жизнь другими глазами», — цитирует слова Вяльбе Metaratings.ru.

В октябре 2021 года лидер сборной России Александр Большунов перенёс операцию на челюсти, из-за чего на две недели выбыл из тренировочного процесса.

Ранее Вяльбе критически высказалась о новых правилах обгона в лыжных гонках.

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