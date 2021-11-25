Артета заявил, что хочет вернуть Венгера в «Арсенал»

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил о намерении вернуть бывшего наставника канониров Арсена Венгера обратно в клуб.
Артета заявил, что хочет вернуть Венгера в «Арсенал»
  • Reuters

«Я хотел бы, чтобы Арсен был намного ближе к команде и мне лично. Он бы мог сильно нам помочь в трудный момент. Мы были бы рады снова видеть его в клубе», — цитирует Артету Sky Sport.

Артета признался, что общался с Венгером, когда они вместе ходили в кинотеатр.

«Я был очень счастлив поговорить с ним. Уверен, мы сможем приблизить его к решению вернуться в клуб», — добавил тренер лондонской команды.

72-летний французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под руководством Венгера канониры три раза становилась чемпионами Англии. Артета выступал за «Арсенал» при Венгере с 2011 по 2016 год.

Ранее Артета заявил, что «Арсенал» хочет стать чемпионом АПЛ.

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