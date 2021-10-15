Артета заявил, что «Арсенал» хочет стать чемпионом АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что мечтает привести клуб к победе в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Прошло уже очень много времени с тех пор, когда «Арсенал» становился чемпионом Англии. Но есть пример «Ливерпуля». Мы знаем, как долго он не становился чемпионом, потому нет ничего невозможного. Я всегда настроен позитивно насчет возможности добиться чего-то и реализовать мечту. Такова должна быть наша цель. «Арсенал» был чемпионом и вновь хочет стать чемпионом», — цитирует Football.London слова Артеты.

После семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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