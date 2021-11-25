ЭСК: судья ошибочно дал пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала неверным решение арбитра Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара», — сообщает пресс-служба РФС.
11-метровый удар был назначен в концовке первого тайма, когда арбитр зафиксировал нарушение у защитника «быков» Сергея Петрова на полузащитнике красно-белых Михаиле Игнатове.
«Краснодар» (24 очка) идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (19) занимает десятую позицию. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» только на краю пропасти показывает свои лучшие качества.