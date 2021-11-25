ЭСК: судья ошибочно дал пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»

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Главный судья Алексей Сухой не должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» (2:1).
ЭСК: судья ошибочно дал пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала неверным решение арбитра Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара», — сообщает пресс-служба РФС.

11-метровый удар был назначен в концовке первого тайма, когда арбитр зафиксировал нарушение у защитника «быков» Сергея Петрова на полузащитнике красно-белых Михаиле Игнатове.

«Краснодар» (24 очка) идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (19) занимает десятую позицию. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

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