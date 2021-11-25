ЭСК: судья ошибочно дал пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Главный судья Алексей Сухой не должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» (2:1).

РИА Новости