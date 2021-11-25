Непомнящий: «Спартак» на краю пропасти показывает свои лучшие качества
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«Когда команда находится на краю пропасти, когда всё совсем плохо, вдруг откуда ни возьмись появляются и мотивация, и достойный уровень мастерства, и командные действия в атаке и обороне», — цитирует Непомнящего РИА Новости.
Тренер отметил, что теперь футболисты «Спартака» все эти боевые качества должны реализовать в матчах чемпионата России с соперниками ниже уровнем. По его мнению, именно матчи в еврокубках показывают настоящий потенциал российских команд.
«Есть надежда, что «Спартак» всё-таки будет поддерживать этот уровень», — добавил он.
Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от победы над «Наполи».