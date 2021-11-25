Гаврилов: удача помогла «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу московского клуба над «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (2:1).

«Поражение «Наполи» не по игре. Первый мяч я вообще не беру в расчёт, повезло, что пенальти поставили. Второй гол более логичный: продолжение атаки, верховая передача, сложный мяч для вратаря», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Он также напомнил, что из-за большого количества травм итальянский клуб приехал в Москву в ослабленном составе. По мнению ветерана, «Наполи» сделал ставку в сезоне-2021/22 на победу в чемпионате Италии. Лига Европы для Лучано Спаллетти — второстепенный турнир.

Красно-белые лидируют в группе С, набрав семь очков. Столько же очков в активе у неаполитанской команды, но она уступает москвичам по дополнительным показателям.

Заключительный матч групповой стадии команда Руя Витории проведёт против «Легии» в Варшаве 9 декабря.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» только на краю пропасти показывает свои лучшие качества.