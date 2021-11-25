Источник: ЦСКА предложит Лаву работу в клубе

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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав может стать сотрудником армейского клуба.
Источник: ЦСКА предложит Лаву работу в клубе
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Руководство ЦСКА готово предложить своей легенде контракт до конца сезона-2021/22 с последующей работой в структуре клуба, сообщает Transfermarkt.

37-летний бразильский нападающий завершит выступление за «Кайрат» 25 ноября после матча Лиги конференций с «Базелем».

Напомним, Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности он провёл за московский клуб 169 матчей, в которых забил 85 мячей.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что ни в коем случае не стоит Лаву возвращаться в армейский клуб.

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