Источник: ЦСКА предложит Лаву работу в клубе

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав может стать сотрудником армейского клуба.

Руководство ЦСКА готово предложить своей легенде контракт до конца сезона-2021/22 с последующей работой в структуре клуба, сообщает Transfermarkt.

37-летний бразильский нападающий завершит выступление за «Кайрат» 25 ноября после матча Лиги конференций с «Базелем».

Напомним, Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности он провёл за московский клуб 169 матчей, в которых забил 85 мячей.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что ни в коем случае не стоит Лаву возвращаться в армейский клуб.