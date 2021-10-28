Ветеран ЦСКА: ни в коем случае не стоит Вагнеру Лаву возвращаться
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«Нет, ни в коем случае не стоит ему возвращаться. Это уже пройденный этап. Он уже в возрасте. Уже не сыграет так, как двигался раньше. Ну пусть попробует, но тогда что получится? С кем он будет взаимодействовать? У нас и так хорошее нападение. Заболотный неплохо разыгрался, Чалов опасный. Я считаю, что это бесполезный вариант», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В общей сложности он провёл за московский клуб 169 матчей, в которых забил 85 мячей.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.