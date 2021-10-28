Источник: Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

Нападающий алма-атинского «Кайрата» Вагнер Лав хочет вернуться в московский ЦСКА.

«Ему очень хочется вновь сыграть за ЦСКА и остаться в клубе. Он никогда это не скрывал. Если этого не произойдёт, то он вернётся в Бразилию», — заявил бразильский журналист Фабио Алейшо в Twitter.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности он провёл за московский клуб 169 матчей, в которых забил 85 мячей.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Осасуной» в матче 11-го тура Примеры (0:0).