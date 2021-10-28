Анчелотти: можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась ничья с «Осасуной»
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«Учитывая то, как развивался матч, отмечу, что времени добавили очень мало. Я попросил объяснить это, но объяснения меня не слишком убедили. Из трёх последних встреч мы заслужили победу в двух. Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала». Команда выложилась полностью», — цитирует Анчелотти Marca.
По итогам 11 туров Примеры «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко.
Ранее южноамериканские сборные официально выступили против проведения ЧМ каждые два года.