Жулин — об оценках дочери Тутберидзе: ребята-то в чём виноваты

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин прокомментировал высокие оценки танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Ребята-то в чём виноваты? Они получили свои оценки. Во-первых, соревнования были не серии Гран-при. Это был «Челленджер», а оценки на серии Гран-при и на «Челленджерах» абсолютно разнятся, к тому же очень многое зависит от судейской бригады», — цитирует Жулина Sport24.

Напомним, что танцевальная пара выиграла турнир в Варшаве (Польша), при этом их результат в ритмическом танце был выше, чем у призёров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

Ранее Жулин рассказал, почему не считает Валиеву фавориткой ОИ-2022.