Заслуженный тренер, жёстко задержанный полицией, отказался надеть маску в суде

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Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был удалён из зала суда за отказ надеть маску.
Заслуженный тренер, жёстко задержанный полицией, отказался надеть маску в суде
  • РИА Новости

«Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удалён из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции», — говорится в заявлении Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Напомним, что заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.

Видео с задержанием тренера опубликовала трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

Ранее заслуженный тренер по лёгкой атлетике Ольга Павлова заявила, что своей позицией по трансгендерам МОК может уничтожить женский спорт.

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