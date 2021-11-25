Джикия — о Селихове: он один из лучших вратарей России

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал игру вратаря столичной команды Александра Селихова в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (2:1).

«Я очень рад за него. Слышал, как после игры стадион кричал: «Селихов, Селихов». Я порадовался за него. Все прекрасно знают про череду его травм. Мое мнение: Селихов — один из лучших вратарей России, в тройку точно входит. Сегодня он доказал это», — цитирует Джикию Sport24.

Защитник сборной России признался, что всегда поддерживал Селихова. Их дружба началась, когда футболисты перед переходом в «Спартак» выступали за пермский «Амкар».

«Мы с ним через многое вместе прошли. Он — красавец!» — добавил Джикия.

Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот красно-белых в матче с итальянским клубом.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Заключительный матч групповой стадии команда Руя Витории проведёт в Варшаве против «Легии» 9 декабря.

Ранее Олег Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов.