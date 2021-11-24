«Аякс» обыграл «Бешикташ» в матче ЛЧ

Амстердамский «Аякс» одержал победу над стамбульским «Бешикташем» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча группы C, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Аякса» дубль оформил Себастьен Алле (54-я и 69-я минуты). У «Бешикташа» с пенальти отличился Рашид Геззал (22-я).

Алле является лучшим бомбардиром розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22. На его счету девять мячей.

«Аякс» (15 очков) обеспечил себе первое место в группе. «Бешикташ» (ноль очков) лишился шансов на продолжение еврокубковой кампании весной.

Ранее сообщалось, что победа «Интера» над «Шахтёром» гарантировала «Шерифу» еврокубки весной.