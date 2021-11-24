Спаллетти: быстрый гол предопределил результат матча со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о проигрыше от столичного «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы УЕФА в Москве.

«Мы пропустили быстрый гол, который предопределил результат. Много теряли мяч, хоть и старались. Потом пропустили второй, и стало еще сложнее», — заявил в эфире «Матч ТВ» Спаллетти.

По его словам, во втором тайме «Наполи» стал играть спокойнее и увереннее, однако «Спартак» грамотно закрылся в своей штрафной, поэтому было сложно создавать опасные моменты у ворот соперника.

Александр Соболев открыл счёт на 3-й минуте матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» забил головой после навеса Виктора Мозеса на 28-й минуте.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.